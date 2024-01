Ayima ABries B Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken in Bezug auf das Unternehmen Ayima war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Die Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, zeigt sich bei Ayima eine durchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung. Dies weist auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Ayima aktuell 0, was zu einer negativen Differenz von -4,22 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" führt. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik von Ayima daher als "Schlecht".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Ayima liegt bei einem Wert von 3, im Vergleich zu einem KGV von 53,8 in der Branche "Software". Dies zeigt, dass Ayima unterbewertet ist und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus fundamentaler Sicht.