Aya Gold & Silver Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Aya Gold & Silver ist insgesamt positiv. Die Bewertungen und Meinungen der letzten beiden Wochen zeigen, dass negative Themen in den Diskussionen im Vordergrund standen, was zu einer neutralen Gesamtbewertung des Titels führt.

Die durchschnittlichen Schlusskurse der Aya Gold & Silver-Aktie der letzten 200 Handelstage liegt bei 8,81 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 10,16 CAD +15,32 Prozent abweicht, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage beträgt 10,14 CAD, was einer Abweichung von +0,2 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Aya Gold & Silver liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Analysten bewerten die Aktie langfristig als "Gut", da von insgesamt 18 Analysten 3 eine positive Bewertung abgaben. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 12,75 CAD, was einer Erwartung von 25,49 Prozent entspricht. Basierend auf den Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Aya Gold & Silver-Analyse vom 20.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Aya Gold & Silver jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Aya Gold & Silver-Analyse.

Aya Gold & Silver: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...