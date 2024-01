Aya Gold & Silver Aktie: Jetzt wird es spannend!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Aya Gold & Silver in den sozialen Medien. Es gab keine klare Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Aya Gold & Silver wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Aya Gold & Silver wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 35,04 Punkten, was darauf hinweist, dass Aya Gold & Silver weder überkauft noch überverkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 41,05 und zeigt, dass Aya Gold & Silver auch auf dieser Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher für den RSI25 ebenfalls mit "Neutral" eingestuft. Zusammen erhält das Aya Gold & Silver-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Aya Gold & Silver als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 2 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 12,08 CAD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Aya Gold & Silver in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

