Axsome Therapeutics Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der Axsome Therapeutics-Aktie in den letzten 7 Tagen beträgt aktuell 35, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch, dass Axsome Therapeutics überverkauft ist, weshalb das Wertpapier mit einem "Gut"-Rating eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche verzeichnete die Axsome Therapeutics-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -5,1 Prozent, während ähnliche Aktien durchschnittlich um 25,43 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -30,53 Prozent im Branchenvergleich. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit 17,21 Prozent höher als die der Axsome Therapeutics-Aktie, die um 22,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Infolgedessen erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt sich, dass Axsome Therapeutics eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist hingegen auf eine positive Veränderung hin, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung in diesem Bereich.

Die technische Analyse der letzten 200 Handelstage ergibt einen Durchschnitt von 71,22 USD für den Schlusskurs der Axsome Therapeutics-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 79,59 USD, was einem Unterschied von +11,75 Prozent entspricht und daher zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 66,77 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei +19,2 Prozent, wodurch auch hier ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Axsome Therapeutics für die einfache Charttechnik somit eine "Gut"-Bewertung.