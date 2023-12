Axsome Therapeutics Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Stimmung und Diskussionen um die Aktie von Axsome Therapeutics haben sich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität in Bezug auf das Unternehmen hat zugenommen, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien in der "Arzneimittel"-Branche hat Axsome Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Unterperformance von 27,38 Prozent verzeichnet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite um 20,36 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie in dieser Kategorie negativ bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Axsome Therapeutics derzeit als überverkauft eingestuft wird, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer positiven Bewertung in diesem Bereich.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Axsome Therapeutics 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was auf eine negative Bewertung dieses Aspekts hindeutet.

Zusammenfassend ergibt sich eine gemischte Bewertung für die Aktie von Axsome Therapeutics, mit positiven Bewertungen in einigen Bereichen, aber auch negativen Bewertungen in anderen.