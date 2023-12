Axsome Therapeutics Aktie: Jubelschreie!

Die technische Analyse von Axsome Therapeutics-Aktien zeigt, dass sich das Unternehmen in einem positiven Trend befindet. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 65,09 USD, was über dem letzten Schlusskurs von 73,27 USD liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Auch der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt mit 70,56 USD in einer ähnlichen Range (+3,84 Prozent Abweichung), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Axsome Therapeutics basierend auf trendfolgenden Indikatoren ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel auf sozialen Medien zeigen ebenfalls positive Signale. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen rund um das Unternehmen. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein und ist der Auffassung, dass die Aktie angemessen bewertet ist.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist positiv. Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für Axsome Therapeutics deuten auf eine gute langfristige Stimmungslage hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für Axsome Therapeutics liegt bei 21,39, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 32,38, was zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" auf Basis des RSI.