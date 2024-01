Axsome Therapeutics Aktie: Es wird konkret!

Die Aktie der Axsome Therapeutics wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 5 Gut, 1 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen bewertet. Basierend auf diesen Bewertungen ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Gut". Auch die durchschnittliche Empfehlung der Analysten aus dem letzten Monat für Axsome Therapeutics ist "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht), und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 106 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 19,18 Prozent entspricht.

Die Stimmung der Anleger verbesserte sich im vergangenen Monat, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch unverändert, was zu einem neutralen Rating führt. Insgesamt erhält die Axsome Therapeutics-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor liegt die Rendite von Axsome Therapeutics um mehr als 4 Prozent darunter. Im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche liegt die Rendite jedoch um 0,93 Prozent darüber, was zu einem neutralen Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Aktie der Axsome Therapeutics basierend auf den Analystenbewertungen und dem Anleger-Sentiment.