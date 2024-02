Axsome Therapeutics Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 8 Analystenbewertungen für die Axsome Therapeutics-Aktie stattgefunden. Davon bewerteten 7 Analysten die Aktie als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht". Somit ergibt sich ein Gesamtrating von "Gut" für die Axsome Therapeutics-Aktie. Bezogen auf die vorliegenden Studien des letzten Monats wird die Aktie auch kurzfristig als "Gut" eingestuft. In diesem Zeitraum bewerteten 2 Analysten die Aktie als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenratings ergibt, liegt bei 117,29 USD. Dies bedeutet, dass das Wertpapier ein Aufwärtspotenzial von 25,49 Prozent hat, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 93,46 USD. Somit ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Axsome Therapeutics.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Axsome Therapeutics in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefern Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Axsome Therapeutics deutlich weniger diskutiert als normal, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Axsome Therapeutics derzeit um +11,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung auch "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +24,56 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Aktienkurs anderer Unternehmen in der "Arzneimittel"-Branche hat die Axsome Therapeutics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,06 Prozent erzielt. Im Durchschnitt sind ähnliche Aktien um -10,83 Prozent gefallen, was bedeutet, dass die Axsome Therapeutics im Branchenvergleich um +31,89 Prozent outperformt. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -6,08 Prozent im letzten Jahr, wobei die Axsome Therapeutics um 27,14 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für die Aktie von Axsome Therapeutics.