Axos löst Jubelsturm aus!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Axos-Aktie beträgt aktuell 29, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 47,86, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Analyse des RSIs ein "Gut"-Rating.

Ein weiterer Faktor bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und der Buzz in der Online-Kommunikation. In den vergangenen Monaten hat die Aktie von Axos nur wenig Aktivität in der Diskussion gezeigt, weshalb sie für diesen Faktor die Einschätzung "Schlecht" erhält. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Aktie von Axos somit als "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis für die Aktie von Axos ist hingegen positiv. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 1 als gut, 0 als neutral und 0 als schlecht eingestuft. Auch das Kursziel von durchschnittlich 55 USD deutet auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie von Axos daher als "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Axos-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 43,37 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 54,03 USD weicht somit um +24,58 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auf kurzfristigerer Basis, beträgt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage 53,08 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Axos-Aktie für die einfache Charttechnik somit ein "Gut"-Rating.