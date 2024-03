Axos Aktie: Das könnte ganz eng werden!

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Axos jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt eine verringerte Aktivität für Axos. Dies deutet auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Axos dafür eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und der Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Axos aktuell mit dem Wert 77,78 überkauft, weshalb für dieses Signal die Einstufung "Schlecht" gilt. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 52, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI die Einstufung "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 6,27, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Axos nur 6,27 Euro zahlt. Dies sind 82 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 34, weshalb der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft wird.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Axos derzeit ein "Gut". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 44,48 USD, womit der Kurs der Aktie (49,38 USD) um +11,02 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 52,69 USD, was einer Abweichung von -6,28 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Schlecht"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".