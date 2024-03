Axos Aktie: Was bringt das neue Jahr?

Die fundamentale Analyse von Axos ergibt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,27, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 34,28 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung von 82 Prozent, weshalb der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 138,76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 138,76 liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Axos-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Axos bei 44,44 USD liegt, während der aktuelle Kurs 50,6 USD beträgt. Dies führt zu einer positiven Distanz von +13,86 Prozent zum GD200 und somit zu einer Bewertung von "Gut". Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 52,8 USD, was zu einem Abstand von -4,17 Prozent führt und die Aktie als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für die Axos-Aktie in den letzten 7 Tagen einen Wert von 34, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 51,44, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Axos.

Insgesamt wird Axos aufgrund der fundamentalen, Dividenden- und technischen Analyse als "Gut" eingestuft.