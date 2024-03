Axos Aktie: Jetzt kommt der Knalleffekt!

Axos erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 20,79 Prozent, was eine Outperformance von +18,88 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt nur um 1,91 Prozent. Auch im "Finanzen"-Sektor konnte Axos mit einer mittleren Rendite von 10,52 Prozent im letzten Jahr überzeugen und lag damit 10,27 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält Axos in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Axos-Aktie mit 49,43 USD ein "Gut"-Signal darstellt, da er um +11,03 Prozent über dem GD200 (44,52 USD) liegt. Allerdings weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, einen Kurs von 52,62 USD auf, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -6,06 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Axos-Aktie als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Axos derzeit bei 0 Prozent und damit unter dem Branchendurchschnitt von 138,97 in der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche. Dies ergibt eine Differenz von -138,97 Prozent zur Branchen-Dividendenrendite, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.

Auf fundamentalen Basis beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Axos aktuell 6,05 und liegt damit mit 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 134 in der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung". Dies zeigt, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.