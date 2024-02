Axos Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Axos von 53,47 USD zeigt eine Entfernung von +23,72 Prozent vom GD200 (43,22 USD), was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 52,64 USD, was auf ein neutrales Signal hinweist. Insgesamt wird der Kurs der Axos-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende weist Axos derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 139,01 Prozent. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Axos-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Analysten haben in den letzten 12 Monaten für die Axos-Aktie 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Axos vor. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 2,86 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel von 55 USD, was als "Neutral"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

In Bezug auf den Branchenvergleich hat Axos in den letzten 12 Monaten eine Performance von 20,79 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Thrifts & Hypothekenfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um -1,12 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +21,91 Prozent im Branchenvergleich für Axos. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Axos 151516,8 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.