Axos Aktie: Die Bären zittern!

Der Aktienkurs von Axos im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor zeigt eine Rendite von 20,79 Prozent, was mehr als 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 1,18 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Axos mit 19,61 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Einschätzung des Aktienkurses erfolgt nicht nur anhand von harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung. Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend negativ waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen bezüglich Axos aufgegriffen. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird derzeit ein positiver Trend für Axos festgestellt. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 40,65 USD, während der Kurs der Aktie bei 56,49 USD liegt, was einer Abweichung von +38,97 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 42,59 USD zeigt eine positive Abweichung von +32,64 Prozent. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Gut" in der technischen Analyse.

Auf fundamentaler Ebene zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 6 liegt, was bedeutet, dass die Börse 6,98 Euro für jeden Euro Gewinn von Axos zahlt. Dies ist 55 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 15. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

