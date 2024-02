Axonics Modulation-Anleger wird’s freuen!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Axonics ist insgesamt positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien verbreitet wurden. In den letzten Tagen wurden jedoch weder stark positive noch negativen Meinungen veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 57,04 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 67,88 USD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung aufgrund der +19 prozentigen Distanz zum GD200. Der GD50 liegt bei 64,82 USD, was zu einer neutralen Bewertung von +4,72 Prozent Abstand führt. Insgesamt erhält die Aktie somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Die Analysteneinschätzung basierend auf 7 Bewertungen zeigt, dass alle 7 Analysten die Aktie positiv bewerten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 72,33 USD, was auf eine potenzielle Steigerung um 6,56 Prozent vom letzten Schlusskurs (67,88 USD) hindeutet. Insgesamt wird die Aktie von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt. Dies gilt sowohl für den 7-Tage-RSI mit einem Wert von 55,22 als auch für den 25-Tage-RSI mit einem Wert von 57. Insgesamt ergibt dies eine Gesamtbewertung des RSI von "Neutral".