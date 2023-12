Axonics Modulation Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Aktie der Axonics wird von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingeschätzt. Von insgesamt 18 Analysten wurden 8 Bewertungen als gut eingestuft, während 0 als neutral und 0 als schlecht bewertet wurden. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Axonics vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 72,86 USD, was einer Erwartung von 15,77 Prozent entspricht.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Axonics ist positiv und wird mehrheitlich als gut bewertet, basierend auf Diskussionen in sozialen Medien und positiven Meinungen im Meinungsmarkt. Dies führt insgesamt zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Axonics bei 55,13 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 62,93 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +14,15 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 55,68 USD, was einen Abstand von +13,02 Prozent zur Aktie bedeutet und somit auch zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die langfristige Stimmungslage rund um die Aktie von Axonics wurde auch anhand von Beiträgen und Diskussionen im Internet untersucht. Die Anzahl der Beiträge zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Ebenso blieb die Rate der Stimmungsänderung für Axonics gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führte.

Insgesamt wird die Aktie der Axonics von Analysten und Anlegern positiv bewertet, basierend auf der technischen Analyse und dem Anleger-Sentiment.