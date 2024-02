Axonics Modulation Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI für Axonics beträgt 39,8, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf 70,46 beläuft, führt zu einer Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage, was zu einem Gesamtrating von "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Axonics besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 7 Bewertungen für die Axonics-Aktie alle 7 als "Gut" bewertet wurden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 72,33 USD, was ein Aufwärtspotential von 6,61 Prozent bedeutet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung für Axonics.

