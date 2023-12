Axonics Modulation Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Aktien von Axonics wurden in den letzten zwölf Monaten von Research-Analysten insgesamt mit 8 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen versehen. Somit ergibt sich für die langfristige Einstufung ein "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Axonics. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 72,86 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 25,01 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 58,28 USD. Daher ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" basierend auf den Bewertungen der Analysten.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs von 58,28 USD um +6,12 Prozent über dem GD200 von 54,92 USD, was ein gutes Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 54,97 USD, was einem Abstand von +6,02 Prozent entspricht, was ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Somit wird der Kurs der Axonics-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, basierend auf dem Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend positiver wurde, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen mehr Beachtung als üblich erfährt, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Somit erhält die Axonics-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating basierend auf dem Sentiment und Buzz.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Axonics-Aktie beträgt in den letzten 7 Tagen 43, was zu einem "Neutral"-Rating führt, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI für die letzten 25 Handelstage liegt bei 36,22, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit ergibt die Analyse der RSIs insgesamt ein "Neutral"-Rating für Axonics.