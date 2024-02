Axonics Modulation Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 7 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen für Axonics abgegeben, was im Durchschnitt einer "Gut"-Bewertung entspricht. Es liegen keine neuen Analystenupdates zu Axonics vor. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie beträgt 72,33 USD, was einen Anstieg um 6,75 Prozent vom letzten Schlusskurs (67,76 USD) bedeuten würde, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In sozialen Netzwerken war die Stimmung in den letzten Tagen größtenteils positiv. An sechs Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Axonics. Dadurch wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für Axonics die übliche Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird Axonics daher als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Axonics bei 56,87 USD liegt, während die Aktie selbst bei 67,76 USD notiert. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut". Der Abstand zum GD200 beträgt +19,15 Prozent, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Der GD50 liegt derzeit bei 64,41 USD, was einer positiven Abweichung von +5,2 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Faktoren erhält Axonics insgesamt eine "Gut"-Bewertung.