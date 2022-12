Axon Enterprise hat eine Aufgabe im Jahr 2023: Wachsen und skalieren

Für Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) endet in Kürze ein unterm Strich doch erfolgreiches Börsenjahr 2022. Blicken wir zurück, so sehen wir bis kurz vor den Weihnachtsfeiertagen ein Kursplus in Höhe von 15,8 %. Das ist nicht nur nicht verkehrt. Nein, sondern absolut überdurchschnittlich im Vergleich zu anderen Wachstumsaktien.

Auch im Jahr 2023 dürfte die Erwartungshaltung der Investoren nicht gerade gering sein. Was das Management von Axon Enterprise liefern muss? Eigentlich ziemlich simpel: Wachsen und skalieren. Jedoch wird diese Aufgabe zunehmend schwieriger. Vermutlich auch jetzt, weil die Erwartungshaltung der Investoren nach dem guten Börsenjahr 2022 höher ist.

Axon Enterprise: Skalieren und wachsen!

Das Management von Axon Enterprise muss den eingeschlagenen Kurs weiter halten. Bedeutet konkret: Es muss weiteres Wachstum in jedweder Hinsicht her. Sowohl was die Umsätze angeht als auch was die Nettoergebnisse betrifft.

In den ersten neun Monaten wuchs der Nettoumsatz von 645,8 Mio. US-Dollar im Vorjahr auf 853,8 Mio. US-Dollar. Zudem schaffte das Nettoergebnis einen Wert von 117 Mio. US-Dollar für die ersten drei Quartale nach einem Vorjahresverlust. All das tendiert definitiv in die richtige Richtung.

Aber Axon Enterprise muss zudem weiter zeigen, dass man skaliert. Der Anteil des Nettoergebnisses vom Nettoumsatz sollte zukünftig weiterhin deutlich wachsen. Sowie auch das Margenprofil insgesamt. Glücklicherweise stellt sich der Gesamtkonzern immer mehr in Richtung der Services und Dienstleistungen auf Software-Basis auf. Hier ist das Margenprofil deutlich höher als im Bereich der Hardware.

Doch ist auch das nicht alles. Axon Enterprise sollte zudem im Jahr 2023 zeigen, dass das Wachstum auch gemessen an den Auftragsvolumina weitergeht. Neue Deals, neue Partnerschaften und ausgedehnte Kooperationen rund um den Globus sollte es geben. Das ist ebenfalls ein Aspekt, den Investoren im neuen Börsenjahr 2023 im Auge behalten sollten.

Ein interessantes Jahr

Axon Enterprise steht im Jahr 2023 vor einem neuen, essenziellen Geschäftsjahr. Die bisherige Spur ist super. Das ist die Herausforderung: Man muss die Vorjahreserfolge noch übertreffen und den eingeschlagenen Pfad halten. Es gibt Möglichkeiten. So zum Beispiel, dass die Software erst kürzlich für alle US-Behörden und Geheimdienste zugelassen worden ist. Für weiteres Wachstum ist das möglicherweise essenziell.

Aber es gibt eben auch Herausforderungen und Risiken. Trotzdem: Der Gesamtmarkt ist groß und das US-Unternehmen ist erst dabei, an der Spitze der Marktmöglichkeiten zu kratzen. Auch das ist ein Fazit, das wir mittelfristig im Hinterkopf behalten sollten.

Der Artikel Axon Enterprise hat eine Aufgabe im Jahr 2023: Wachsen und skalieren ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Axon Enterprise. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Axon Enterprise.

Motley Fool Deutschland 2022