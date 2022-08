Axon Enterprise: Kleines Tool, große Wirkung?

Bei Axon Enterprise (WKN: A2DPZU) steht das konsequente Erweitern der eigenen Growth-Story auf dem Programm. Wobei es viele Hebel gibt, die das Management bedienen kann. Zum Beispiel weitere regionale Expansion. Aber auch das Ausbauen des eigenen Ökosystems um andere Services und Dienstleistungen. Software und die Cloud sind im Allgemeinen ein entscheidender Fokus.

Nun kann das Management von Axon Enterprise eine neue Partnerschaft vorweisen. Neu oder erweitert? Ehrlich gesagt weiß ich das gerade nicht. Aber das ist auch nicht mein Fokus. Mir geht es eher um die Frage, ob es sich um ein kleines Tool handelt, das jedoch eine große Wirkung entfalten kann.

Axon Enterprise: Was ist die neue Erkenntnis?

Das Management von Axon Enterprise hat jedenfalls zum Ende der Woche verkündet, dass das Fairfax County Police Department zukünftig My90 einsetzt. Dabei handelt es sich um ein Tool, das eine primäre Aufgabe hat: das Einbinden der Bevölkerung.

Über diese Plattform können Polizeidienststellen der Bevölkerung die Möglichkeit geben, vor allem Feedback zu teilen. In einer anonymisierten Meldung ist es nach Einsätzen My90, die Feedback sammeln, speichern und an die entsprechenden Stellen leiten kann. Das ist somit eine Möglichkeit zur Kontrolle. Aber, wie es auch heißt: Einen Einblick in die Öffentlichkeitsarbeit zu erhalten und bewerten zu können, wie die Bevölkerung ihre Exekutive sieht.

Axon Enterprise bietet damit auch an dieser Stelle einen wertvollen Service. Nämlich, dass die Bevölkerung sich vertrauensvoll an die Gemeinde wenden kann. Vor allem wenn es einmal nicht rundläuft, kann ein solches Feedback sehr wertvoll sein. Natürlich eher in Summe als im Einzelfall.

Dienstleistungen im Fokus

Erneut zeigt dieses Update, dass Axon Enterprise mehr und mehr Dienstleistungen im Visier hat. Aber auch, dass man die öffentliche Sicherheit und Ordnung und die Aufgabe der Sicherheitsbehörden ganzheitlich denkt. Es ist ein innovatives Tool, das hier zum Einsatz kommt und insbesondere beim Sammeln von Feedback und für die Reputation entscheidend sein kann. Polizisten dürften aufgrund dessen gehalten sein, ihren Dienst-Charakter mehr im Hintergrund zu haben.

Aber auch bei diesem Produkt wittere ich als Investor vor allem eines: wiederkehrende Umsätze durch eine Plattform. Sowie ein Abo-Modell, das mit hohen Margen verbunden ist. Ganz ehrlich, mir gefällt die Ausrichtung, die das Management von Axon Enterprise geht. Es ist ein guter, qualitativer Schritt in eine wie ich finde doch sehr positive Richtung. Egal, ob ich das Ökosystem in den Vordergrund rücke oder das qualitative Wachstum. Beides gefällt mir.

