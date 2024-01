Axon Enterprise Aktie: Das ist beeindruckend!

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Axon Enterprise ist auf 210,8 USD gestiegen, während der aktuelle Kurs bei 244,21 USD liegt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs über 200 Tage beträgt +15,85 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs über 50 Tage bei 232,46 USD, was einem Abstand von +5,05 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Im Branchenvergleich hat die Aktie von Axon Enterprise in den letzten 12 Monaten eine Performance von 111,37 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche ist dies jedoch eine Underperformance von -2197,15 Prozent. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Anstieg des "Industrie"-Sektors von 1383,25 Prozent liegt die Aktie mit einem Minus von 1271,87 Prozent deutlich darunter. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Axon Enterprise beträgt derzeit 0 Prozent, was leicht unter dem Durchschnitt liegt. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens von den Analysten als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Axon Enterprise zeigt gemischte Signale. Während in den sozialen Medien vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden, haben sich die Diskussionen in den letzten Tagen mehrheitlich mit negativen Themen beschäftigt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung. Analytische Untersuchungen zeigen jedoch, dass überwiegend positive Signale abgegeben wurden, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Aktie von Axon Enterprise in Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs und das Anleger-Sentiment eine "Gut" Bewertung erhält, während sie im Branchenvergleich und hinsichtlich der Dividendenrendite als "Schlecht" bzw. "Neutral" eingestuft wird.