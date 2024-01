Axon Enterprise Aktie: Was passiert jetzt?

In den letzten zwölf Monaten haben 7 Analystenbewertungen die Axon-Enterprise-Aktie bewertet. Davon waren 6 Bewertungen positiv, 1 neutral und keine negativ. Insgesamt erhielt die Axon-Enterprise-Aktie also eine gute Bewertung. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 244 USD, was einem Abwärtspotential von -3,03 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 251,63 USD. Somit ergibt sich eine neutrale Empfehlung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Industriesektor liegt die Rendite der Axon-Enterprise-Aktie mit 111,37 Prozent um mehr als 38 Prozent darunter. Die Luft- und Raumfahrt und Verteidigungsbranche erreichte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 242,32 Prozent, wobei die Axon-Enterprise-Aktie mit 130,95 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine schlechte Bewertung.

Die Dividendenrendite beträgt 0 Prozent, was 16,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Axon-Enterprise-Aktie eine schlechte Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 53,65 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis berechnet wird, zeigt ebenfalls eine neutrale Bewertung (Wert: 31). Somit erhält die Axon-Enterprise-Aktie auch in diesem Punkt eine neutrale Bewertung.