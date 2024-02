Axon Enterprise Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die technische Analyse zeigt, dass die Axon Enterprise derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) des Wertes liegt bei 216,15 USD, während der Aktienkurs bei 269,8 USD liegt, was einer Abweichung von +24,82 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 254,2 USD zeigt eine Abweichung von +6,14 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich jedoch eine Underperformance der Axon Enterprise. Während ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche im Durchschnitt um 403,94 Prozent gestiegen sind, lag die Performance der Axon Enterprise in den letzten 12 Monaten bei 111,37 Prozent, was einer Underperformance von -292,57 Prozent entspricht. Auch im Sektorvergleich liegt die Rendite mit 131,34 Prozent unter dem Durchschnittswert von 242,71 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie haben sich ebenfalls verschlechtert. Während die Stimmungslage der Anleger im letzten Monat eingetrübt ist, wurde auch weniger über das Unternehmen diskutiert, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Axon Enterprise mit einem Wert von 104,74 deutlich höher ist als das Branchenmittel von 31,8, was auf eine Überbewertung hinweist. Somit wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.