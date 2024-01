Axon Enterprise Aktie: Keine Panik!

Der Aktienkurs von Axon Enterprise zeigt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance anderer Unternehmen aus dem Industrie-Sektor eine Rendite von 111,37 Prozent, was jedoch deutlich unter dem Sektor-Durchschnitt von 1269 Prozent liegt. Auch im Vergleich zur "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche mit einer mittleren Rendite von 2307,53 Prozent, liegt Axon Enterprise mit 2196,15 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Axon Enterprise liegt bei 55,83 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 35,5 an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält Axon Enterprise auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Axon Enterprise liegt bei 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Daher erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Axon Enterprise überwiegend positiv diskutiert, jedoch gab es auch Tage, an denen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein, zwei Tagen überwiegen jedoch vor allem negative Themen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen jedoch vor allem "Gut"-Signale, wodurch Axon Enterprise insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers erhält.