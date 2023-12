Axon Enterprise Aktie: Es wird konkret!

Im Vergleich zur Industriebranche hat Axon Enterprise eine Rendite von 111,37 Prozent erzielt, was 32 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsbranche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 236,11 Prozent, wobei Axon Enterprise mit 124,74 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Stimmung und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen bei Axon Enterprise verschlechtert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls leicht abgenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen weniger über das Unternehmen gesprochen wurde.

In technischer Hinsicht ist Axon Enterprise mit einem Kurs von 255,69 USD derzeit +14,56 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +22,6 Prozent liegt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Die Analyse von konkreten Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab 6 positive Signale und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung der Anleger-Stimmung auf "Gut" für Axon Enterprise.