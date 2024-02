Axon Enterprise Aktie: Anleger aufgepasst!

Das US-amerikanische Unternehmen Axon Enterprise schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt in der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Der Unterschied beträgt 17,03 Prozentpunkte (0 % gegenüber 17,03 %), was dazu führt, dass die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Axon Enterprise liegt mit einem Wert von 104,74 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche. Der genaue Abstand beträgt aktuell 230 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" von 31. Aufgrund des relativ hohen KGV kann die Aktie als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "schlechte" Einstufung.

In den sozialen Medien wurde Axon Enterprise in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Zahlreiche Kommentare und Wortmeldungen zeigten eine positive Anleger-Stimmung, was zu einer "guten" Einstufung führt. Die Auswertung ergab auch 9 positive Signale und keine negativen Signale, was die positive Anleger-Stimmung bestätigt.

Von insgesamt 7 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Axon Enterprise-Aktie sind 6 Einstufungen "gut", 1 "neutral" und 0 "schlecht". Der Durchschnitt der abgegebenen Kursziele liegt bei 244 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -7,73 Prozent fallen könnte. Aufgrund dieser Analyse erhält Axon Enterprise von den Analysten ein "neutral"-Rating.

Insgesamt zeigt sich also, dass Axon Enterprise in Bezug auf Dividendenpolitik, fundamentale Kriterien, Anleger-Stimmung und Analysteneinschätzungen gemischte Bewertungen erhält.