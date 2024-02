AxoGen Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse der Aktie von Axogen zeigt, dass sie derzeit 20,25 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut". Über die letzten 200 Tage betrachtet liegt die Distanz zum GD200 bei +42,76 Prozent, wodurch auch hier eine Bewertung von "Gut" resultiert. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.

Im vergangenen Jahr wurden 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten zu Axogen abgegeben, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten von 14,5 USD zeigt eine positive Entwicklung um 38,76 Prozent vom aktuellen Kurs. Insgesamt erhält die Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Axogen ist ebenfalls sehr positiv. In den letzten Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

Jedoch weist Axogen derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 92,27 % liegt. Aufgrund dieser Differenz wird die Dividendenrendite als "Schlecht" eingestuft.

