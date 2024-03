AxoGen Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Weitere Suchergebnisse zu "Rio Tinto":

Die Dividendenrendite der Aktie von Axogen liegt derzeit bei 0 %, was 2,16 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Ausschüttung und einer schlechten Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

In den letzten 12 Monaten erzielte Axogen eine Performance von 15,44 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt um 4677,9 Prozent, was zu einer Underperformance von -4662,47 Prozent für Axogen führt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich liegt die Performance des Unternehmens deutlich unter dem Durchschnitt, was zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Axogen derzeit bei 7,28 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 7,42 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung. Im Vergleich dazu liegt der GD50 derzeit bei 9,21 USD, was zu einem Abstand von -19,44 Prozent führt und somit zu einer schlechten Bewertung der Aktie aus dieser Sicht. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtnote.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Axogen-Aktie sind alle Einstufungen als "Gut" eingestuft. Aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 9 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 21,29 Prozent steigen könnte. Somit erhält Axogen von den Analysten ein insgesamt "Gut"-Rating.