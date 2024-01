Axmin-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die fundamentale Analyse ist ein wichtiger Indikator für Investoren, um den Wert einer Aktie zu bewerten. Ein solcher Indikator ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), welches bei Axmin mit einem Wert von 57,27 deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Sparte "Metalle und Bergbau" ist. Das Branchen-KGV liegt bei 320,33, was einen Abstand von 82 Prozent zum KGV von Axmin bedeutet. Auf Grundlage dieser Zahlen wird der Titel als unterbewertet eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Axmin in den letzten 12 Monaten eine Performance von -57,14 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -46,59 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Auch im Sektorvergleich liegt die Aktie 46,59 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird Axmin in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz im Internet spielen ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Analyse zeigt, dass die Diskussionsintensität bei Axmin durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für Axmin.

Der Relative Strength-Index (RSI) gibt Aufschluss über die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Axmin-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50 und ein Wert für den RSI25 von 50, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt zeigt die fundamentale Analyse, der Branchenvergleich, das Sentiment und der Relative Strength-Index, dass Axmin derzeit als unterbewertet und neutral eingestuft wird.