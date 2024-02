Axmin Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Axmin liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 66 eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation an. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Axmin-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,01 CAD liegt damit deutlich darunter, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt 0,02 CAD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich erzielte Axmin in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -80 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -22,65 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -57,35 Prozent im Branchenvergleich für Axmin. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Aktie mit -57,35 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Axmin wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität bei der Anzahl der Beiträge oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Axmin weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daher bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" für die Aktie von Axmin.