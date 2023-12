Axmin Aktie: Warnung inmitten des Jubels!

In den letzten 12 Monaten hat die Aktie von Axmin eine Performance von -57,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,75 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Axmin in diesem Branchenvergleich um 46,4 Prozent unterdurchschnittlich abschneidet. Der "Materialien"-Sektor hatte im letzten Jahr eine durchschnittliche Rendite von -10,75 Prozent, und Axmin liegt 46,4 Prozent unter diesem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Axmin ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachten wir den RSI von Axmin auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Axmin neutral eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls bei 50, was zu einer weiteren neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird Axmin also als "Neutral" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

Hinsichtlich der Dividende liegt Axmin mit 0 % unter dem Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,67 %), was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Axmin ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Schlecht" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Einschätzung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.