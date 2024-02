Axmin Aktie: Kaum zu glauben!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Bei Axmin liegt der RSI bei 50, was auf eine "Neutral"-Bewertung hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 33, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls neutral, obwohl in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zu Axmin veröffentlicht wurden. In den letzten Tagen dominierten jedoch negative Themen, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung führt.

Die Stimmung und der Buzz rund um Axmin haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Auch die Dividendenpolitik von Axmin wird kritisch bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs negativ ist.

Insgesamt ergibt sich daher für Axmin eine neutrale Bewertung in Bezug auf den RSI, das Anleger-Sentiment, den Buzz und die Dividende.