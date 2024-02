Axis Capital Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Die Analyse von Axis Capital zeigt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist allerdings eine negative Veränderung auf, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Axis Capital-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 55,4 USD, während der letzte Schlusskurs bei 60,16 USD lag, was einem Unterschied von +8,59 Prozent entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (56,32 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem +6,82 Prozent Unterschied führt und somit ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Axis Capital momentan weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Fundamental betrachtet ist Axis Capital im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt unterbewertet, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,81 im Vergleich zum Branchen-KGV von 40,97, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.