Axis Capital Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Axis Capital ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders negativ. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Axis Capital bei 3,13 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von Versicherungen einen geringeren Ertrag von 0,79 Prozentpunkten bedeutet. Die Ausschüttungspolitik des Unternehmens wird daher als "Neutral" bewertet.

Der Aktienkurs von Axis Capital hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,14 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien in der Versicherungsbranche im Durchschnitt um 18,6 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -15,46 Prozent für Axis Capital führt. Auch im Vergleich zum Finanzsektor liegt die Rendite von Axis Capital um 7,5 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Axis Capital-Aktie derzeit überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wird jedoch ein "Neutral"-Rating vergeben, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Axis Capital.