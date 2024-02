Axis Capital Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Axis Capital Holdings":

Axis Capital hat derzeit eine Dividendenrendite von 3,18 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,36 Prozent. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den letzten Wochen wurden vermehrt negative Kommentare über Axis Capital in den sozialen Medien verzeichnet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls eine negative Tendenz, was dazu führt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die gestiegene Aufmerksamkeit und Diskussionen über Axis Capital weisen jedoch darauf hin, dass die Aktie derzeit im Fokus der Anleger steht, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Axis Capital bei 61,95 USD, was eine Distanz von +9,09 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage darstellt. Dies ergibt eine kurzfristige Einschätzung von "Gut". Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen ergibt sich eine Distanz von +11,6 Prozent zum GD200, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Gut" aus charttechnischer Sicht führt.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Axis Capital bei 2,81, was unter dem Branchendurchschnitt von 41,53 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.