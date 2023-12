Axis Capital Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Weitere Suchergebnisse zu "Axis Capital Holdings":

Die Stimmung unter den Anlegern für Axis Capital ist laut Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut" Einschätzung des Titels führt.

Die Analysten bewerten die Aktie von Axis Capital langfristig als "Schlecht". Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden keine als "Gut" und keine als "Neutral" eingestuft. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 54,5 USD, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Axis Capital-Aktie zeigt, dass diese ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Sowohl der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (55,12 USD) als auch der der letzten 50 Handelstage (55,71 USD) liegen nahe am aktuellen Schlusskurs.

In Bezug auf die Dividende weist Axis Capital derzeit eine Dividendenrendite von 3,13 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,89 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie in dieser Kategorie ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.