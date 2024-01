Axis Capital Aktie: Am Scheideweg

Weitere Suchergebnisse zu "Axis Capital Holdings":

Die Aktie von Axis Capital wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 2,77 bewertet, was 93 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 39,33. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer positiven fundamentalen Analyse.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch insgesamt negativ. In den letzten Wochen dominierten negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung der Anleger-Stimmung führt.

Die Dividendenrendite der Aktie von Axis Capital liegt bei 3,13 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 0,79 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Langfristige Analystenmeinungen deuten ebenfalls auf eine negative Einschätzung der Aktie von Axis Capital hin. Von den vorhandenen Bewertungen sind keine positiven Einschätzungen vorhanden, was zu einer Gesamtbewertung von neutral führt. Das Kursziel der Analysten liegt bei 54,5 USD, was auf eine mögliche künftige Performance von -3,32 Prozent hinweist und somit zu einer neutralen Gesamtbewertung der Analysten führt.