Axis Auto Finance Aktie: Das liegt auf Eis

Der Aktienkurs von Axis Auto Finance hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -84,15 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor um mehr als 93 Prozent niedriger liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Verbraucherfinanzierung"-Branche von 6,58 Prozent liegt Axis Auto Finance mit einer Rendite von 90,73 Prozent deutlich darunter. Daher hat das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating erhalten.

Investoren, die in die Aktie von Axis Auto Finance investieren, können derzeit keine Dividendenrendite erzielen, im Gegensatz zum Durchschnitt der Branche Verbraucherfinanzierung, der eine Rendite von 5,92 Prozentpunkten bietet. Die niedrigeren Dividenden des Unternehmens führen zu einer Bewertung als "Schlecht" in Bezug auf die Ausschüttungspolitik.

Der Relative Strength-Index (RSI) von Axis Auto Finance liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 38,1, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Verbraucherfinanzierung) wird die Aktie von Axis Auto Finance als unterbewertet angesehen. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 40 liegt der Abstand zum Branchen-KGV von 134,13 bei 70 Prozent. Basierend auf diesen fundamentalen Faktoren wird eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.