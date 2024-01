Axis Auto Finance Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Axis Auto Finance liegt bei 50, was bedeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Bewertung als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 54 für die Axis Auto Finance, was ebenfalls als Anzeichen für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Axis Auto Finance als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 40 insgesamt 54 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Verbraucherfinanzierung", der 87,31 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Axis Auto Finance derzeit eine Dividendenrendite von 0 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt ("Verbraucherfinanzierung") von 6,42 %. Aufgrund dieser Differenz von 6,42 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Bezüglich des Aktienkurses im Branchenvergleich hat die Aktie von Axis Auto Finance im vergangenen Jahr eine Rendite von -86,17 Prozent erzielt, was 96,03 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Verbraucherfinanzierung" beträgt 7,98 Prozent, wobei Axis Auto Finance aktuell 94,15 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.