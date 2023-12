Axim Biotechnologies Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf die Aktie von Axim Biotechnologies hat sich im vergangenen Monat zunehmend verschlechtert, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Trotzdem erfährt das Unternehmen in den Diskussionen keine signifikant erhöhte oder verringerte Aufmerksamkeit, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Axim Biotechnologies mit 0 Prozent 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Daher wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Axim Biotechnologies liegt bei 33,33, was als neutral betrachtet wird. Ein weiterer Indikator, der RSI25, liegt bei 41 und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs (0,021 USD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (0,03 USD) liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Wenn der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet wird, ergibt sich eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs (0,02 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt erhält die Axim Biotechnologies-Aktie aufgrund dieser verschiedenen Faktoren eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.