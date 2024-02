Axim Biotechnologies Aktie: Gerüchteküche brodelt!

Die Axim Biotechnologies-Aktie wird derzeit mit einem Kurs von 0,019 USD gehandelt, was einem Abstand von -5 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 ebenfalls bei -5 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume insgesamt als "Neutral" betrachtet.

In Bezug auf den Relative Strength-Index ergibt sich ebenfalls eine Einschätzung als Neutral-Titel. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Axim Biotechnologies-Aktie liegt der Wert für den RSI7 bei 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 beträgt 53,33, was eine "Neutral"-Einstufung bedeutet. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird das Stimmungsbild insgesamt als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Axim Biotechnologies in diesem Bereich daher eine Einschätzung als "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Axim Biotechnologies derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,5 liegt. Damit ergibt sich eine Differenz von -2,5 Prozent zur Branchendurchschnitt. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.