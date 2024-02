Axfood AB Aktie: Das kann einfach nicht wahr sein

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Axfood liegt bei 26, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,96 auf einem ähnlichen Niveau liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet erscheint.

Der Relative Strength Index (RSI) für Axfood liegt bei 55,07, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, weist mit einem Wert von 38 auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Axfood derzeit 2, was eine geringfügige Abweichung von -0,03 Prozent zum Branchendurchschnitt darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik wird die Aktie von unseren Analysten als neutral bewertet.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass die Stimmung der Anleger in den letzten Monaten zunehmend schlechter wurde. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in diesem Punkt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die Aktie von Axfood daher eine schlechte Bewertung.