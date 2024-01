Axfood AB Aktie: Wahnsinn - das ist ein Signal!

Weitere Suchergebnisse zu "Axfood":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für ihre Preiswürdigkeit. Wachstumsaktien haben in der Regel ein höheres KGV. Axfood hat ein KGV von 26,94, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Axfood von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die Axfood derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 253,74 SEK, während der Aktienkurs bei 273 SEK liegt, was einer Abweichung von +7,59 Prozent entspricht. Dies entspricht auch der Gesamteinstufung als "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Axfood zeigt bei einem Niveau von 14,81 eine Einstufung als "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 38,79 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.