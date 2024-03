Axfood AB Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Weitere Suchergebnisse zu "Axfood":

Axfood erhält neutrale Bewertungen auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,29 liegt in der Nähe des Branchendurchschnitts von 27,33 Prozent. Somit ist die Aktie weder unter- noch überbewertet. Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage beträgt 41, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit 23,61 im überverkauften Bereich, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Dividendenrendite von 2,92 Prozent liegt leicht über dem Branchendurchschnitt von 2 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionen in sozialen Medien zeigen eine überwiegend positive Stimmung gegenüber dem Unternehmen, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie von Axfood als angemessen bewertet und erhält ein "Gut"-Rating.