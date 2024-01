Axfood AB Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Axfood":

Die schwedische Supermarktkette Axfood wird derzeit neutral bewertet, basierend auf verschiedenen Analysemethoden. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 27,09, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 7,69 Prozent abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung. Die soziale Stimmung und die Kommentare zu Axfood sind ebenfalls neutral, was zu einer entsprechenden Bewertung führt. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird auch eine neutrale Bewertung für die Aktie abgegeben, sowohl für den kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage als auch für den 25-Tage-RSI. Insgesamt wird Axfood also in verschiedenen Bereichen neutral bewertet.