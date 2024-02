Axfood AB Aktie: Kann es das wirklich schon gewesen sein?

Weitere Suchergebnisse zu "Axfood":

Das schwedische Einzelhandelsunternehmen Axfood wird auf Basis verschiedener Analysekriterien bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt mit einem Wert von 26,43 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird festgestellt, dass der RSI7 bei 21,12 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis ist der RSI hingegen weder überkauft noch überverkauft, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie ein gutes Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +10,73 Prozent aufweist, was zu einer guten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein gutes Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird festgestellt, dass die Stimmung für Axfood in den vergangenen Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer guten Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem guten Rating bewertet.