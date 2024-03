Axfood AB Aktie: Diese Nachricht ging offenbar unter!

Weitere Suchergebnisse zu "Axfood":

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wie die Anleger festgestellt haben. Insgesamt dominierte die negative Kommunikation an sechs Tagen, während an vier Tagen vor allem positive Themen diskutiert wurden. Besonders in Bezug auf das Unternehmen Axfood äußerten sich die Anleger verstärkt negativ, was dazu führte, dass die Redaktion die Aktie als "Schlecht" bewertet und das Anleger-Sentiment entsprechend negativ einschätzt.

Die Dividendenrendite von Axfood liegt derzeit bei 2,92 %, was nur geringfügig unter dem Branchendurchschnitt von 2,94 % für den Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln liegt. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Bei der technischen Analyse mittels des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich, dass der 7-Tage-RSI von Axfood aktuell bei 25,47 Punkten liegt, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" bewertet. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 44,61, was darauf hindeutet, dass Axfood weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird die Aktie in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen Axfood war jedoch im Vergleich zum Normalen unverändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Punkt führt. Insgesamt erhält die Axfood-Aktie daher ein Gesamtrating von "Schlecht".