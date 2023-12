Axfood AB ADR Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Axfood-Aktie beträgt aktuell 54, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage (Wert: 32,75) zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher auch mit "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse für Axfood daher ein "Neutral"-Rating.

Aus charttechnischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Axfood-Aktie mit 267,6 SEK um +5,82 Prozent über dem GD200 (252,88 SEK), was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50 (254,64 SEK) zeigt mit einem Abstand von +5,09 Prozent ein "Gut"-Signal. Zusammenfassend wird der Kurs der Axfood-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Axfood liegt bei einem Wert von 26, was vergleichbar mit dem Durchschnitt der Branche ist. Aus fundamentalen Kriterien ist die Aktie daher weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In den sozialen Medien wurde Axfood in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, und auch in den vergangenen Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.