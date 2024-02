Axfood AB ADR Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Die Stimmung der Anleger gegenüber Axfood war in den letzten Tagen größtenteils positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen 12 Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, während es keine negativen Diskussionen gab. An zwei Tagen war die Stimmung neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Axfood daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Axfood bei 276,1 SEK, was +1,59 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +7,58 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt werden, weshalb die Aktie hierfür mit "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass in letzter Zeit weniger über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Axfood daher in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell 2 bei Axfood, was einer negativen Differenz von -0,03 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" entspricht. Daher wird die Dividendenpolitik des Unternehmens heute von Analysten als "Neutral" bewertet.